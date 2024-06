Ascolti tv ' Evviva' su Rai 1 vince la prima serata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Rai 1 si aggiudica ladi ieri domenica 2 giugno con '!', in onda dalle 20.44 alle 23.30. Il programma condotto da Gianni Morandi e dedicato ai 70 anni della Rai, ha registrato 2.679.000 spettatori e il 15.8%. Secondo gradino del podio per la semifinale della 18esima edizione dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 dalle 21.32 all'1.26, vista da 2.354.000 spettatori e 16.9% di share. Al terzo posto della classifica degliRai 3 con 'Report', che ha registrato 1.678.000 spettatori e il 9.5% di share. Fuori dal podio 'Chiedimi se sono felice' su Italia1 con 1.041.000 di spettatori e il 6.3% di share mentre Rai 2 con 'Delitti in Paradiso' è stato visto da 993.000 spettatori (5.5% di share).