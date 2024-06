Apre la farmacia comunale 2 con laboratori e il salta-code

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ieri il taglio del nastro alla presenza delle autorità, oggi la riapertura al pubblico. Dopo due mesi di restyling la2 di via Lamarmora a Lainate ricon spazi moderni, più grandi e servizi rinnovati. Dal magazzino autonomo che consentirà un maggiore approvvigionamento dei medicinali, alla riorganizzazione degli spazi delo di autoanalisi e prenotazioni, che sono stati separati dall’area di vendita. Per migliorare il servizio è stato introdotto un nuovo sistema elimina-che che dà priorità di accesso alle donne in stato di gravidanza, alle persone con disabilità e a chi ha già prenotato un farmaco e deve solo ritirarlo. Un sistema che l’Azienda speciale farmaceutica di Lainate intende estendere anche alla1 di via Re Umberto I.