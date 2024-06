Amici arriva spin-off in prima serata? Conduttrice e come sarà

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 3 giugno 2024) I programmi di Maria De Filippi sono una vera garanzia per Mediaset dal punto di vista degli ascolti. Soprattuttoè stato in grado di regalare dei risultati davvero da record che, sicuramente, portano una ventata d'aria fresca in un palinsesto che fatica a decollare ultimamente. Proprio in virtù di questo, pare che Pier Silvio Berlusconi stia seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di dare luogo ad uno-off dida mandare in onda nelle prime serate di Canale 5 del periodo autunnale. La persona che dovrebbe condurre questo nuovo format, però, inaspettatamente non sarebbe Maria De Filippi, bensì, Silvia Toffanin, recentemente elogiata dai vertici dell'azienda per gli ottimi risultati registrati con il suo Verissimo. Eccodovrebbe essere lo-off di, caratteristiche e dettaglidi Maria De Filippi potrebbe presto apprestarsi a vivere una rivoluzione.