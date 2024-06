Acquazzone con fulmini Aeroporto in tilt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) PISA La tempesta di pioggia intensa, tuoni eche si è abbattuta nel primo pomeriggio di ieri sulle zone interne della nostra provincia, ha provocato non pochi disagi anche al traffico di arrivi e partenze dall’Galilei, con centinaia di passeggeri bloccati al gate in attesa che - con l’allontanarsi del fronte temporalesco - tornasse il via libera all’imbarco e al decollo. Con gli inevitabili disagi del caso per la coincidenza dell’arrivo del temporale proprio nell’orario della domenia in cui si concentra il maggior numero di voli – in un giorno e un periodo di vacanze – clou per i voli low cost in partenza e in arrivo dall’pisano. Tra l’altro l’ha provocato anche l’allagamento del bar del Galilei, che è stato temporaneamente chiuso.