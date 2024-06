A Roma voglio far divertire gli italiani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - "Alle Olimpiadi di Parigi ambisco al massimo, agli Europei difarglie promuovere noi lanciatori che siamo discriminati da tanto tempo. Glisi appassionano quando c'è qualche campione. Prima di Valentino Rossi la MotoGp non era seguita. I 23 metri? Sicuramente sono un obiettivo tra Europei e Olimpiadi ma non devono essere un'ossessione: ho margini di miglioramento e questo mi motiva molto". Così nel corso di un'intervista con l'AGI, Leonardo Fabbri, vicecampione del mondo in carica del getto del peso e neo detentore del record italiano con 22,95 metri, alla vigilia dei XXVI Campionati europei di atletica leggera in programma da venerdi' 7 a mercoledi' 12 allo stadio Olimpico a. Il 15 maggio scorso, il lanciatore fiorentino che si allena nel giardino di casa del suo allenatore, l'ex azzurro Paolo Dal Soglio a Schio, ha mandato in pensione i 22,91 di un primato ormai antico che da 37 anni apparteneva ad Alessandro Andrei, toscano anche lui.