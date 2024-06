80 anni della Cgil | storia e lotte del più grande sindacato d' Italia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 3 giugno 2024) Oggi, 3 giugno 2024, il piùd'compie 80. Il 3 giugno 1944, a Roma, venne fondata idealmente la Confederazione generalena del lavoro, un unico organismo sindacale su tutto il territorio nazionale, rappresentante degli interessi di tutti i lavoratori, senza distinzione di fede politica o religiosa. L’atto che sancì ufficialmente la cosiddettaunitaria fu il patto di Roma, siglato il 9 giugno da Giuseppe Di Vittorio per il Partito comunistano, Achille Grandi per la Democrazia cristiana ed Emilio Canevari per i socialisti. I 3 firmatari decisero di retrodatare al 3 giugno l’atto per onorare la memoria di Bruno Buozzi, ex segretarioCGdL, ucciso in quei giorni dai nazisti.