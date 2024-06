Un cardinale per San Crescentino E alla processione è mare di folla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) La ricorrenza di san, al secondo anno per monsignor Sandro Salvucci, si è svolta ieri ancor più in pompa magna del solito: a celebrare la funzione è stato infatti ilFernando Filoni, invitato dall’arcivescovo; e ilsi è ben calato nell’atmosfera urbinate, che ha come sempre gremito sia la cattedrale che le vie della città nella successivacon l’antica statua in cartapesta del santo. Non mancava praticamente nessuno: da varie confraternite con le loro vesti colorate, sia di Urbino che della diocesi, agli scout, dall’Unitalsi al gonfalone dell’università. Non hanno fatto eccezione tutte le autorità militari e il sindaco Maurizio Gambini, seduti nelle prime panche. All’inizio della celebrazione, prima di lasciare tutto in mano al porporato, Salvucci ha presentato il cardinal Filoni: già prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli (ex Propaganda Fide) e nunzio apostolico in varie nazioni, ora è gran maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro; erano infatti presenti alcune decine di cavalieri e dame, nei rispettivi mantelli bianchi e neri, giunti da Marche e Toscana.