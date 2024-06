Piccini rapinato a Ibiza | volevano investire mia moglie di sicuro 2 napoletani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Momenti di paura per Cristiano, terzino della Sampdoria con un passato in Nazionale,in vacanza acon la famiglia. Il calciatore ha raccontato, attraverso una storia Instagram, di essere stato aggredito da due malviventi italiani, dall’accento distintamente napoletano. All’ex difensore dello Sporting Lisbona è stato portato via l’orologio, in pieno pomeriggio, ma ben più grave è stato il tentativo dei malviventi di provare aladel calciatore e successivamente lo stessoper provare a scappare. “Ciao a tutti, vi scrivo per prevenire e affinché non accada a voi quello che mi è successo oggi. – scrive il calciatore sui social – Stavo passeggiando per Marina di Botafoch, davanti all’Gran Hotel, sono stato assaltato da due persone alle 15.