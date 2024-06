Parata 2 giugno 2024 a Roma | strade chiuse e deviazioni linee bus

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024)bus Oggi, domenica 2, asi svolge lamilitare per celebrare la Festa della Repubblica, una ricorrenza di fondamentale importanza per il nostro paese poiché si riallaccia al referendum del 1946. In quell’occasione è stata abolita la monarchia per approvare la Repubblica che oggi celebriamo. E la Capitale, oltre a vedere il proprio cielo tinto di verde, rosso e bianco per l’occasione, ospita anche la classicache prende vita sui Fori Imperiali. Ma quali sono lee lebus in vista delladel 2? E le metro? Scopriamolo insieme.Quali sono leal traffico per ladel 2già a partire da giovedì 1in realtà nella zona dei Fori Imperiali e Piazza Venezia, incluse via del Plebiscito, piazza Ara Coeli, via dei Fornari, via di Sant’Eufemia, piazza Madonna di Loreto, vicolo di San Bernardo.