Fonte : superguidatv di 2 giu 2024

Con Massimiliano GALLO e Vanessa SCALERA ATTRICE PROTAGONISTA: Isabella RAGONESE Il Re ATTORE PROTAGONISTA: Michele RIONDINO I Leoni di Sicilia ATTRICE NON PROTAGONISTA: Linda CARIDI Supersex ATTORE NON PROTAGONISTA: Giovanni LUDENO Le indagini di Lolita Lobosco I PREMI SPECIALI I ‘PROTAGONISTI DELL’ANNO’: Sabrina FERILLI Gloria; Alessandro BORGHI e Adriano GIANNINI Supersex; Gabriele MUCCINO Call my agent – Italia – Seconda stagione e Vita da Carlo – Seconda stagione NASTRO d’ARGENTO SPECIALE: Al regista Marco PONTECORVO e al protagonista Gianmarco SAURINO Per Elisa – Il caso Claps NASTRO d’ARGENTO SIAE per la sceneggiatura: Elisa CASSERI, Carlotta Corradi, Chiara MARTEGIANI per Antonia PREMIO GUGLIELMO BIRAGHI – SERIE: Giacomo GIORGIO, Mare fuori, Per Elisa – Il caso Claps, Noi siamo leggenda, Doc – Nelle tue mani che riceve anche il PREMIO ITALO NASTRO DELLA LEGALITÀ – SERIE: IL CLANDESTINO – UN INVESTIGATORE A MILANO (RAI).

Nastri d’argento – Grandi Serie 2024 | tutti i premiati tra attori sceneggiatori e titoli