Martina Franca | treni diesel in moto a notte fonda impossibile dormire in quelle case vicine alla stazione Diffida La protesta di decine di famiglie

(Di domenica 2 giugno 2024) Il primo treno ddiparte alle 4,42. Èe viene acceso un’ora e mezza prima.sono anche gli altri ad eccezione di uno elettrico. Dunque d, ogni giorno, emissioni di fumi di scarico e di rumori. Accade, del resto, da decenni. Senonchédiresidenti nei pressi dellanon ne possono più, benché le lorosiano costruite con tutti gli accorgimenti per abbattere l’inquinamento acustico. Il rumore è veramente insopportabile asoprattutto (i tappi per le orecchie sono articoli molto in voga presso) e c’è chi trascorre le notti in balcone ad imprecare o misurare i livelli del rumore. Figurarsi quando gli si aggiunge quello dei mezzi meccanici in caso di lavori, sempre di, nello scalo.