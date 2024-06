LIVE Sinner-Moutet 2-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro in totale confusione nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Altra accelerazione lungolinea diche fa male a. Il problema è che l’iniziativa la prende sempre e solo il francese. 40-40non dà tregua e va a segno con l’ennesimo diritto a sventaglio. Troppo importante provare a tenere questo game per l’italiano. 40-30 In rete la risposta di diritto del francese. 30-30 Finalmente solido da fondo, che poi va a segno con la smorzata di diritto. 15-30 Sta prendendo tutto in difesava a segno solo con il secondo smash. 0-30padrone del campo. Risponde profondo e va a segno col diritto a sventaglio. 0-15 Si parte male anche nel secondo set. Ancora una palla corta econ una demi-volée di rovescio va a segno.