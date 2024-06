Il comitato alluvionati | Le proposte del Governo sono su cifre troppo basse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Durante una qualunque alluvione è inevitabile perdere tutti (o quasi) i beni mobili, dai televisori alle auto, dalle lenzuola agli oggetti da cucina, ma anche computer, macchina fotografica o le fatture e le copie delle denunce dei redditi. E glidi Romagna stanno cercando di puntare l’attenzione sul mancato ristoro di ciò che non è recuperabile nel post alluvione, ovvero proprio i beni mobili. "Quando viene promesso – si legge in una nota – ad un alluvionato il ristoro di tutti i danni subiti e, nonostante ciò, questi fatica moltissimo a recuperare ciò che è recuperabile, cioè l’abitazione e le sue pertinenze, lottando per ottenere un ristoro economico che si avvicini alle spese reali sostenute, sembra assurdo che non si possa avere il ristoro di ciò che non è recuperabile, cioè i beni mobili.