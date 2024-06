Ha fatto bene | Bonelli usa Mattarella per attaccare Meloni altra figuraccia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) A sinistra non ce la fanno: anche la Festa del 2 giugno è finita nel tritacarne delle polemiche. Il tutto, ovviamente, perGiorgiae il governo. Il premier e il Presidente della Repubblica Sergiohannoi loro discorsi per celebrare la Repubblica, ma qualcuno non deve aver ben inteso il contenuto. O meglio, deve averorecchie da mercante giusto per partire a testa bassa contro l'esecutivo di centrodestra. Angelo, deputato e leader dei Verdi, ha diffuso una nota in cui, sfruttando le parole del Capo dello Stato, ha attaccato la riforma del premierato che il governo sta portando avanti: "il Presidente della Repubblica che oggi ha ricordato quanto sia importante difendere la nostra Costituzione, noi di Alleanza Verdi e Sinistra la difenderemo anche dalla maggioranza di destra guidata dalla premierche la vuole demolire e vorrebbe ridurre proprio i poteri del Presidente della Repubblica.