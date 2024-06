Frutta e verdura l’ora della svolta Di Pisa | Facciamo come la Spagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Un’ampia riflessione sul ruolo dei grossisti agroalimentari è nata dalla Giornata del Grossista organizzata a Roma da Confcommercio. Tira le fila il presidente di Fedagromercati-Confcommercio, Valentino Di. Qual è il bilancio? "Abbiamo voluto organizzare la Giornata del Grossista per dare un riconoscimento all’attività che portiamo avanti, ma soprattutto per riflettere insieme a tutti componentifiliera agroalimentare sul futuro del settore. Se ci sono dei problemi, li possiamo risolvere solo tutti assieme, non possiamo isolarci". Qual è il profilo delle aziende del settore? "Sono soprattutto piccole e medie e si nutronotradizione. Molto spesso si tramandano di generazione in generazione. Oggi dobbiamo essere capaci di coniugare la tradizione con l’innovazione e di creare opportunità che ci chiede la clientela.