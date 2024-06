Conte dovrà aggiustare il Napoli la scelta di prenderlo è un rilancio per la società Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Ormai manca poco per la firma di Antoniocome nuovo allenatore del. Tra addii, conferme e arrivi, ilsi aspetta di fare sicuramente una stagione migliore rispetto a quella del 2023-24.avrà il compito di riportare in alto ilSky Sport con Francesco Modugno: Da uomo del sud vuole vincere a. E ne ha di motivi.è lache è un segnale. È il. La continuità ambiziosa lì dove si è seduto Ancelotti, mister Champions. Il più grande, anche dei rimpianti. E Sarri, Benitez, Spalletti… Stupore, bellezza e gioie. E sofferenze da cancellare. Sarà l’allenatore più pagato della storia a. Ma che arriva per… ripagare: attesa, fiducia e sforzi. È il senso della sfida. De Laurentiis ne ha garantito il progetto, Manna lo sta sviluppando, lui lo metterà in campo.