Chi è Danny Makkelie l’arbitro olandese a Euro 2024

(Di domenica 2 giugno 2024)è un arbitroclasse 1983. Nato a Willemstad, riesce a debuttare in Eredivise nel 2009 per poi diventare arbitro Fifa due anni dopo, nel 2011. Durante la Uefapa League 2019/20 è stato il direttore di gara della finale disputata a Colonia tra il Siviglia di Julen Lopetegui e l’Internazionale Milano allenata da Antonio Conte. La partita, conclusa con il risultato di 3-2 per gli spagnoli, è stata tra le prime finali giocate a porte chiuse a causa della pandemia scoppiata ad inizio 2020. Chi è Daniele Orsato: asi chiude la carriera delitaliano Nella stagione 2023/24 l’ha diretto 25 partite di Eredivise, tra le più importanti troviamo l’incontro più sentito nel campionato: il “De Klassieker”, lo scontro tra le rivali storiche Ajax e Feyenoord.