Calciomercato Napoli lo strano caso Osimhen | già ‘venduto’ senza offerte

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) In attesa della firma di Antonio Conte, della quale manca solo l’annuncio ufficiale poichè le parti sono già d’accordo su tutti i dettagli, la dirigenza studia le mosse delestivo del. Conte è un allenatore esigente e vuole una squadra disegnate sul proprio credo tattico. Da non sottovalutare, inoltre, la partenza di calciatori chiave come Zielinski, perso a zero in favore dell’Inter eche già da diversi mesi ha annunciato il suo addio. A tal proposito, la situazione del bomber nigeriano è davvero singolare., 0per? Durante la Coppa d’Africa di inizio 2024,aveva dichiarato di sapere già quale sarebbe stata la sua prossima squadra. Un chiaro indizio sull’addio alche i tifosi non presero, comprensibilmente, bene.