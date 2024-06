Atalanta infortunio Scalvini | l’allarme di Scamacca preoccupa Spalletti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) La partita di Serie A-Fiorentina rischia di portare pesanti conseguenze anche all’Italia in vista di Euro2024. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-3 ma a tenere banco è l’del difensore Giorgio. Il calciatore dell’ha accusato una fitta al ginocchio e per raggiungere gli spogliatoio ha avuto bisogno dell’aiuto dello staff medico. Domani dovrà sottoporsi agli accertamenti e il Ctè in ansia dopo l’anche di Acerbi. Le parole di“Arrivo all’Europeo nel momento più bello e importante della mia carriera, speriamo di continuare così e di aiutare la Nazionale. Dobbiamo onorare la maglia e provare ad arrivare fino in fondo”. Sono le parole dell’attaccante a Dazn. “In questi mesi penso di essere migliorato nella continuità di prestazioni e di stare nel vivo della partita.