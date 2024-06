Ancelotti ovvero vincetela voi la Champions senza centravanti e con Courtois fermo per infortunio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Probabilmente non verrà raccontato abbastanza in che misura la quintodecima sia l’ennesimo capolavoro del più grande allenatore del calcio contemporaneo, Carlo. Probabilmente dovremo sorbirci ancora l’insopportabile bufala secondo cui Carletto ha vinto la quintasemplicemente perché allena il Real Madrid, e perché il Real Madrid ha la squadra più forte. Come se – peraltro – arrivare ad allenare due volte il Real Madrid fosse materia per tutti. La verità è un altra. La verità è che del senno di poi son piene le fosse, ma che a inizio anno era chiaro anche ad un bambino che il Real Madrid – sebbene il Real Madrid parta sempre per vincere tutto – non fosse la squadra (sulla carta) più forte d’Europa. Ammesso e non concesso che i più forti vincano sempre come se fosse una specie di formula matematica.