Addio alla studentessa Sara Manzaroli morta dopo l’incidente in moto | I tuoi occhi erano stelle

(Di domenica 2 giugno 2024) Rimini, 2 giugno 2024 – Non ce l’ha fatta. Come una leonessa, lasammarinese di 21 anni, ha lottato per quasi sette giorni sospesa tra la vita e la morte,il drammatico incidente inavvenuto domenica scorsa a Verucchio, vicino al confine con San Marino. La giovane, che frequentava l’Università degli Studi di Bologna e viveva con la famiglia a Borgo Maggiore, si è spenta ieri all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni. Grande il dolore nella frazione di Ventoso, sul Titano: qui risiedeva la 21enne insieme al fratello gemello Matteo,madre e al padre Luciano, ex elettrauto.era avvenuto nel pomeriggio del 26 maggio. Mentre viaggiava in direzione Cantelli, a circa due chilometri dal confine, la ragazza avrebbe perso il controllo della sua, un modello di motard (usato anche per strade sterrate) finendo contro un palo della segnaletica stradale.