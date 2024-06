Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Il giornalista Ivan Zazzaroni, ha voluto parlare dei giocatori dell’Inter Nicolò Barella e Alessandro Bastoni Intervenuto a Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato così di due calciatori dell’Inter in ottica Nazionale: PAROLE – «Alessandro Bastoni e Nicolò Barella non sono al livello di Gianluigi Donnarumma? Secondo me no, però Barella è certamente il miglior giocatore della Nazionale, fuori dico,.

Zazzaroni | Vi spiego perché QUEI DUE GIOCATORI sono all’altezza di giocare in Nazionale