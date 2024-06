Visibilità mediatica Agcom penalizza Sud Chiama Nord Europee l' appello a Mattarella | Ristabilire l' equilibrio

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 1 giugno 2024) "Illustrissimo Presidente, scriviamo a Lei, garante della nostra carta Costituzionale, in quanto sta succedendo un fatto molto grave che, incidendo fortemente sulladella nostra lista, rischia di falsare le elezioniche si svolgeranno settimana prossima, 8 e 9 giugno. L’, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’enunciare un chiaro criterio nella DELIBERA N. 90/24/CONS, non lo ha poi adottato nella tabella diffusa in allegato a tutti gli operatori delle telecomunicazioni. O meglio: lo ha adottato per tutti tranne che per la lista Libertà", denunciano De Luca e Castelli. Segui su affaritaliani.it .