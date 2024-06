Fonte : liberoquotidiano di 1 giu 2024

Cambiano però anche le disposizioni in tema di tempistica: va in pensione il meccanismo del silenzio-rigetto e viene adoperato quello del silenzio-assenso (se l'amministrazione non risponde entro 45 giorni il permesso di sanatoria si intende accettato, così come la scia, la segnalazione certificata di inizio attività entro 30 giorni: gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico hanno 180 giorni aggiuntivi).

Via alle richieste dei cittadini per sfruttare il salva-casa | cosa fare subito