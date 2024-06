Tutto per la patria il leghista ora FdI condannato per assenteismo dall’esercito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) L’ex capogruppo della Lega e attuale esponente di Fratelli d’Italia ad Alatri, Gianluca Borrelli, è statodalla Corte dei Conti per. In appello, i giudici contabili hanno ritenuto il consigliere comunale responsabile di danno erariale, imponendogli di risarcire 22.400 euro al Diciassettesimo Reggimento Artiglieria Controaerei “Sforzesca” di Sabaudia, dove presta servizio come caporal maggiore.Leggi anche: ”Sono quella str**** della Meloni”, il mega comizio di Giorgia inizia così False attestazioni per ottenere permessi retribuiti Secondo i giudici, Borrelli avrebbe percepito indebitamente la retribuzione per numerose giornate di permesso retribuito, presentando ben 198 false attestazioni tra maggio 2017 e febbraio 2021.