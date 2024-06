Tregua maltempo domani secondo appuntamento con ‘Riverberi’ a San Leucio del Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 4 minutisera dovrebbe essere la volta buona. A San Lucio delva in scena la seconda tappa della programmazione estiva dell’edizione 2023/24 di “Riverberi”, la rassegna musicale ideata e diretta da Luca Aquino, che abbraccia diversi comuni del territorio sannita. Dopo il posticipo di 8 giorni a causa del, è stato riprogrammato il concerto-evento di James Senese JNC e la sua band di otto elementi. L’ingresso all’evento è totalmente gratuito. Il partenariato della 13esima edizione del festival include, per la prima volta, sei comuni (fino all’ultima volta erano cinque): capofila, esattamente come lo scorso anno, resta Castelpoto. Riverberi si è sdoppiato su due stagioni quest’anno: nella stagione invernale ci sono stati eventi a Sant’Angelo a Cupolo e a San Martino Sannita, per l’estate, dopo quello di San Nazzaro, tocca a Sandel, Castelpoto e Pietraroja.