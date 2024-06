Traffico Roma del 01-06-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 1 giugno 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto permangono i disagi per un incidente all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione chiusa all’altezza dell’uscita Tiburtina Portonaccio in direzione Salaria ripercussioni sul tratto Urbano della A24 dove è chiuso l’accesso la tangenziale est verso via Salaria Provenendo dal raccordo anulare altro incidente con rallentamenti in zona San Paolo via Ferdinando Baldelli nei pressi di largo Beato Placido Riccardi nel pomeriggio previste due manifestazioni in centro dalle ore 14 corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a piazzale di Porta Pia sempre dalle ore 14 manifestazione a Piazza del Popolo con divieto di sosta e chiusura in Piazza del Popolo viale Gabriele D’Annunzio via del Babuino via del Corso via di Ripetta e via Ferdinando di Savoia per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito