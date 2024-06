Solennità del Corpus Domini commento al Vangelo secondo Marco 1412-16 22-26

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 1 giugno 2024) Celebriamo questa domenica ladel Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Unache si esprime e si esplicita in ogni Celebrazione Eucaristica, dove veniamo convocati per celebrare con Gesù il Giovedì Santo. Questa festa delnasce intorno al XIII secolo per rafforzare la fede e la devozione verso la Santissima Eucarestia e per contrastare alcune eresie nate in opposizione al Sacramento. Rilevante è il continuo richiamo all’Ultima Cena nella quale il Signore Gesù, Agnello immolato sull’altare, dona il suo Corpo e il suo Sangue e chiede ai suoi discepoli: “fate questo in memoria di me” (Lc 22,19) istituendo, di fatto, il sacerdozio. Il Corpo e il Sangue di Gesù non è privilegio di pochi ma è nutrimento per tutti, perché, come ci ricorda Gesù stesso, “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.