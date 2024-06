Salvini fa il pacifista | chiederemo a Camere voto contro guerra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano, 1 giu. (askanews) – Un generale per dire no alla, la pace come elemento su cui marcare la differenza dal resto della maggioranza. Con un passaggio parlamentare per ribadire che “l’Italia ripudia la”. Matteoimpernia sul tema della pace tutta la manifestazione di piazza del Duomo, a Milano. In cui divide la scena con Roberto Vannacci, unico candidato – peraltro indipendente – ad avere la possibilità di intervenire dal palco, proprio prima del segretario leghista. Gli altoparlanti diffondono “Give peace a chance” di John Lennon e Yoko Ono, il comizio si conclude con “Generale” di Francesco De Gregori, addiritturacita dal palco Bob Dylan e si interrompe per lasciar risuonare le note di “Blowing in the Wind”.