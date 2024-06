Presenti e assenti Sara lotta da sola Pochi vertici dem Destra big uniti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), verrebbe da aggiungere contro tutti. Che la coriaceaFunaro abbia le spalle larghe è risaputo. E di certo, i fischi e i “buuu“ che le sono piovuti addosso dalla platea (aggressivo lo spicchio no Nato e pro palestina) durante il dibattito de La Nazione non l’hanno scomposta. "Frequento le piazze e il dissenso non mi fa paura", ha detto la diretta interessata al termine del confronto. Quello che però ai più è saltato all’occhio è stata la ’latitanza’ dei partiti che la sostengono, così come deidem che – per impegni da campagna elettorale o per motivi personali – hanno disertato. Cosa, questa, che non è sfuggita agli altri candidati e ai loro sostenitori. Sì, a tifare per lei c’erano il deputato Federico Gianassi, i consiglieri regionali del drappello nardelliano Cristina Giachi e Andrea Vannucci, l’assessore e membro della segreteria regionale del Pd Andrea Giorgio e alcuni aspiranti consiglieri comunali e di quartiere, ma mancavano personaggi del calibro di Emiliano Fossi, parlamentare e segretario regionale, Andrea Ceccarelli, segretario metropolitano, il governatore Eugenio Giani, così come quasi tutta la giunta comunale (a parte la vice sindaca Alessia Bettini).