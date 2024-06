Oro e catrame per capire gioia e dramma della Natura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) È aperta fino al 25 giugno una nuova esposizione alla Galleria d’arte Albani in via Mazzini: “Oro e“ è il titolo, l’autore è Beppe Sabatino, artista palermitano e docente all’Accademia di belle arti urbinate. L’esposizione è una grande denuncianostraoffesa, dell’inquinamento che rende il pianeta sempre meno ospitale e confina gli esseri viventi, umani, animali e piante, in angolini sempre più piccoli e marginali. Tuttavia, la speranza c’è, sempre. Le opere esposte, alcune decine, sono delle installazioni composte da mordenti su tela e sculture, che compongono un insieme unico e inscindibile, tanto che non hanno ognuna il proprio titolo: sono tutte “Oro e“. "Mi occupo di inquinamento da sempre – ci racconta Sabatino – e da vent’anni circa porto in mostra il concetto del “pesce profugo“: nelle mie opere, anche in molte di quelle esposte qui a Urbino, le campiture che simboleggiano il mare non sono azzurre, ma color