Natisone quel quarto d’ora fatale Il sindaco | I ragazzi dispersi non conoscevano il fiume

(Di sabato 1 giugno 2024) Premariacco, 1 giugno 2024 – Una trappola mortale. Ila Premariacco in Friuli ha inghiottito i 3con una portata che alle 15, quando ormai i tre amici erano, ha raggiunto i 250 metri cubi al secondo. Per dare un’idea: alle 13.30 la portata era di ‘appena’ 20 metri cubi al secondo. Ripercorriamo i tempi con ildi Premariacco, Michele De Sabata, che abbiamo raggiunto al telefono mentre sta seguendo le ricerche dei soccorritori., isono stati traditi dalla scarsa conoscenza del? "Sembra di poter concludere questo. Le piene delsi ripetono 5 volte all’anno. Logico che quando piove al nord l’invaso si riempie in un attimo. Per 360 giorni all’anno in questosi fa balneazione, io stesso abito qua.