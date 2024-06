Nastri d’Argento – Grandi Serie 2024 | La Storia è la serie dell’anno Ecco tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 1 giugno 2024) La(US Rai) Sono stati assegnati oggi durante la cerimonia di premiazione, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli, i, premi assegnati al mondo delletelevisive da una giuria formata da oltre cento giornalisti cinematografici italiani. Esulta Rai Fiction perché laè Lacon protagonista Jasmine Trinca, ma ci sono altri otto riconoscimenti, tra cui quello di migliordramedy a Un Professore 2 e di miglior film TV a Napoli milionaria. C’è gloria anche per Sky, che con la seconda stagione de Il Re conquista il Nastrocome migliorcrime e anche per l’attrice protagonista, Isabella Ragonese, così come per Disney+ con I Leoni di Sicilia (migliordrama e il premio per l’attore protagonista a Michele Riondino).