Morto Philippe Leroy l’attore francese aveva 93 anni

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno 2024 - Èall'età di 93l'attore. Da tempo malato, l'interprete di decine di film e serie televisive si è spento a Roma. Nato a Parigi il 15 ottobre del 1930 da una famiglia aristocratica, composta da militari e uomini di legge,esordito al cinema nel 1960 ne ‘Il buco’ di Jacques Becker, al fianco di Jean Keraudy e Michel Constantin. Si era trasferito nel nostro Paese nel 1962 per motivi politici ed ebbe un grande successo nelle pellicole ‘Leoni al sole’ (1961), ‘Il terrorista’ (1963), ‘Frenesia dell'estate’ (1964), ‘Le voci bianche’ (1964), ‘Sette uomini d'oro’ (1965), il suo seguito ‘Il grande colpo dei 7 uomini d'oro’ (1966) e ‘Che notte, ragazzi!’ (1966). Per il grande pubblico italiano suo è il volto di Yanez de Gomera nello sceneggiato ‘Sandokan’ del 1976, diretto da Sergio Sollima, ma anche quello di Leonardo da Vinci in ‘La vita di Leonardo da Vinci’ (1971).