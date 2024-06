Monticello ferito in Afghanistan | medaglia d' oro al caporal maggiore Paolo Arcilesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024)Brianza (Lecco), 1 giugno 2024 - Sette agosto 2011, Waryah, distretto di Bala Buluk, quadrante nord est dell'. Ilvolontario in servizio permanente dell'Esercito Italiano, che non aveva nemmeno 20 anni e che ora abita aBrianza, era di pattuglia. Insieme agli altri militari avrebbe dovuto anche incontrare i capi villaggio della zona. All'improvviso però i colpi di mortaio, poi lo scontro a fuoco a distanza ravvicinata durante la manovra per dirigersi verso l'origine dell'attacco, infine l'esplosione di una bomba sporca, un ordigno improvvisato. Ile altri quattro commilitoni, più un interprete, sono rimasti feriti nell'esplosione, ma, nonostante l'agguato, hanno lo stesso portato a termine la loro missione.