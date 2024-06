Messina | Bene così Non fermiamoci ora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo l’impronosticabile ko interno a inizio playoff con Trento era vacillata qualche certezza che l’Olimpia potesse non avere ulteriori problemi nel percorso successivo nei playoff. Lo diceva il vissuto di una stagione con tanti alti e bassi, ma anche la storia di un’Olimpia sempre piegata in semifinale nei 3 episodi recenti di questo tipo (2011, 2017 e 2019). Invece la reazione dei biancorossi è stata davvero ineccepibile, quasi come se quell’inciampo avesse sturato il tappo. In questa stagione l’Armani non è mai statabrillante in fase offensiva, soprattutto azzannando le partite con dei primi tempi da record: 65 punti in Gara 2 con Trento, 61 nel primo match con Brescia, 56 nel match del PalaLeonessa di giovedì. Quasi impensabile se si tiene conto che la media stagionale in campionato è stata di 80.