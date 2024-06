L’Inter guarda al futuro | da delineare la strategia di mercato – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) La nuova Inter di Oaktree è pronta a iniziare la sua nuova era: c’è prima da archiviare il lato societario, poi con Simone Inzaghi – spiega Tuttosport – si scenderà in campo per rafforzaredello scudetto. LINEA –di Oaktree è pronta a definire le linee per la nuova stagione. Prima delle vacanze – scrive Tuttosport – Simone Inzaghi si rivedrà con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Baccin perladel prossimo. Per quanto ril’assenza di Acerbi, che si opererà lunedì,ha acceso le spie sullo status dei due centrali. Con De Vrij under30, è l’occasione di ringiovanire la rosa e la retroguardia. I nerazzurri nel frattempo hanno ingaggiato a zero sia Piotr Zielinski che Mehdi Taremi. Adesso l’attenzione si sposta in porta, conche vuole affiancare a Sommer un’alternativa di livello.