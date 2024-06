L’assalto dei seimila Musica e allegria al concerto di Alfa Achille Lauro e Clara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Ben 6mila 500 presenze, tanti giovani, giovanissimi e famiglie. La formulale del Cortona Comics torna a convincere confermandosi un momento trascinante del festival. Sul palco le tre star attese:. Un appuntamento partito sin dal pomeriggio e che è andato avanti fino a tarda notte. Nonostante un meteo instabile che ha annacquato gli spettatori per alcuni minuti, la gente non ha smesso di affluire al. Ad organizzarla ci ha pensato la società in house del Comune Cortona Sviluppo società con la collaborazione di Mengo We Are, l’associazione il Minotauro con il supporto dell’associazione Cautha e di numerosi sponsor privati. Copiosa e ben organizzata la macchina della sicurezza che hanno fatto da cordone all’iniziativa che, per il secondo anno consecutivo, ha trovato spazio all’interno dello stadio comunale Santi Tiezzi di Camucia.