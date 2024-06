Jasmine Paolini si ripete anche a Parigi Ancora ottavi Slam ed ora la sfida con Avanesyan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Continua il meraviglioso Roland Garros per i colori azzurri. Dopo Matteo Arnaldi, Jannik Sinner ed Elisabetta Cocciaretto,riesce a conquistare glidi finale, replicando il risultato già ottenuto ad inizio anno all’Australian Open. Una vittoria contro la canadese Bianca Andreescu in tre set con il punteggio di 6-1 3-6 6-0 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Un successo che potevaessere più netto se la toscana avesse sfruttato le tante occasioni avute nel secondo set. Adesso perc’è davvero una straordinaria occasione di raggiungere per la prima volta i quarti di finale in uno, visto che si troverà ad affrontare la russa Elina Avenesyan, numero 70 del mondo, che ha sconfitto a sorpresa la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero sette, al termine di una pazzesca battaglia di quasi tre ore per 3-6 6-3 7-6.