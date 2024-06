Il problema dei tre corpi ecco quante stagioni avrà la serie di fantascienza Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 1 giugno 2024) Ildei trescifi ditratta dalla trilogia di romanzi dell’ingegnere cinese Cixin Liu,in tutto tre, che adatteranno integralmente la storia narrata nei libri. Lo hanno confermato gli showrunner David Benioff e Daniel Weiss ospiti di un panel organizzato dalla stessaa Los Angeles, ponendo così fine alle speculazioni nate dopo il recente – e vago – annuncio di rinnovo della. Poche settimane fa, infatti,aveva dichiarato che sarebbero stati prodotti ‘altri episodi’ della fortunata, senza però specificarne il numero, né offrendo una suddivisione in. Ora, invece, sono arrivati maggiori dettagli; lecomplessive saranno tre (due in più oltre a quella già andata in onda) proprio come i volumi della saga; ancora una volta, però, non è stato riferito il numero di episodi contenuti in ciascuna stagione.