Ecco perché quando salite sull’areo salutiamo tutti i passeggeri | la spiegazione di una assistente di volo diventa virale

(Di sabato 1 giugno 2024) Vi siete mai chiesti come maigli assistenti disalutano cordialmente ogni passeggero che sale su un aereo? Apparentemente non si tratta solo di buona educazione. A spiegarlo, via social, è stata un’diche in un video pubblicato su Tiktok ha rivelato un altro importantissimo motivo. Il nome dell’è Rania e la sua pagina social, ormai costellata di video in cui si riprende mentre è al lavoro comedi, ha raggiunto quasi 500mila follower. “Lo sapevate che gli assistenti divi salutano non solo per educazione, ma anche…- scrive sulla clip – per controllare se siete troppo ubriachi o state troppo male per poter volare?”, scrive la professionista nella clip, aggiungendo poi nella didascalia che il saluto serve anche per valutare “se c’è qualcuno che in caso di emergenza può aiutare”.