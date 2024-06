Confiscate venti tonnellate Olii esausti in bidoni usurati La falda a rischio veleni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024)disono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in una superficie privata di oltre 2.500 metri quadri, appartenente a un’azienda che opera nel settore del trasporto su strada con sede a Gropello Cairoli. I due imprenditori ai quali l’azienda fa riferimento sono stati denunciati a piede libero per i reati di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e di combustione illecita di rifiuti. Gli accertamenti rientrano nell’attività delle Fiamme gialle finalizzata al contrasto delle violazioni nel settore ambientale. Quando i Finanzieri hanno effettuato il controllo, hanno ritrovato numerosisistemati in uno spazio nascosto. L’esposizione agli agenti atmosferici aveva già intaccato la tenuta stagna dei contenitori, che stavano iniziando a rilasciare glinell’ambiente, con il concretodi inquinamento del terreno e dellaacquifera.