Clai finalmente ci siamo Caliendo | Siamo pronti

(Di sabato 1 giugno 2024) La serie A2 è distante tre passi. Se questo pomeriggio lavincerà la gara con Villa Cortese, con qualsiasi punteggio, la squadra di Nellosalirà di categoria. Il match è in programma alla Palestra Volta alle 18. In questi spareggi promozione entrambe le squadre hanno tre punti,ha battuto il Volano in trasferta (3-0), le milanesi sono riuscite a fare altrettanto nel match casalingo. Fra i due team ci sono delle differenze, Imola ha vinto il girone mentre le ospiti hanno centrato il secondo posto alle spalle di Concorezzo (raggruppamento A). In questa annata laha vinto tutte e 12 le gare casalinghe lasciando alle avversarie solo 5 set. Cavalli e compagne andranno in campo per fare 13. Ma questo numero interessa relativamente, quel che più conta è il salto di categoria.