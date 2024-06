Fonte : justcalcio di 1 giu 2024

Lo Special One sarà infatti il nuovo allenatore del Fenerbahce: basta un indizio per fare una prova. L’allenatore portoghese, pronto a firmare un contratto biennale con il Fenerbahce, aveva dato un indizio social dei suoi nella giornata di ieri (venerdì 31 maggio): valigie pronte e inequivocabile storia Instagram, con un emoji ‘pensierosa’ allegata dallo stesso Special One, sempre molto attento alla comunicazione.

CdS – Mourinho il Fenerbahce conferma | Sarà lui l’allenatore