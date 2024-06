Carpi L’addio di Motta | Ricordi indelebili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Le sensazioni di ieri adesso sono certezze. Come anticipato, ilha deciso di non riconfermare il ds Riccardo, che proprio il 31 maggio di un anno fa era stato presentato allo Sporting Club. "Un percorso, iniziato la scorsa estate – si legge – contraddistinto da crescita, appartenenza, condivisione e vittoria. Oggi le strade consi separano, con la reciproca consapevolezza del valore dei rapporti – umani e professionali – creati in una stagione che lascerà sempre nei cuori una traccia indelebile. A Riccardova l’augurio di un soddisfacente proseguo di carriera, augurando che questa stagione sia stata l’indelebile tappa di un percorso ricco di nuove soddisfazioni".ha lasciato un segno indelebile nella stagione deldella promozione in Serie C, dal mercato estivo di grande spessore, passando per la gestione del gruppo nei momenti difficili, con una simbiosi totale con mister Serpini che è stata uno dei segreti dell’impresa.