Campionato Borghigiano di freccette alla quarta edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Il Torneodiaffonda le sue radici a prima del Covid, quando i mercoledì diverse squadre si trovavano al Bowling di Poggio Berni per allenarsi assieme. Col tempo si è strutturato in una sorta di torneo, senza regole precise. Con la fine della pandemia e la conseguente chiusura del Bowling, a prendere le redini di questo allenamento collettivo il dart club "The New Warriors" di Borghi, dotandolo di una struttura e di un regolamento, denominandolo "", quest’annoIV°