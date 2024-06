Atletica Chituru Ali e Dosso | ultimo test in Diamond League Ci sono Duplantis e Bol a Stoccolma Riva ci riprova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Cinque italiani saranno impegnati nella settima tappa della, che andrà in scena domenica 2 giugno. Sarà(Svezia) a ospitare il massimo circuito internazionale itinerante, al suoappuntamento prima di lasciare spazio agli imminenti Europei di Roma. Si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, doveAli e Zaynabcercheranno grandi risposte sui 100 metri. Il velocista comasco, capace di correre un brillante 10.06 a Dubai, si rimette in modo dopo la sfida con Marcell Jacobs a Roma e proverà a migliorare il proprio personale in vista della rassegna continentale. Sulla sua strada troverà soprattutto il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (9.99), unicole a essere sceso sotto il muro dei dieci secondi in questa annata agonistica, ma attenzione anche allo statunitense Kyree King (10.