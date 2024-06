Classifica canzoni del momento maggio 2024 | hit parade top 20

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Lost” dei RM è il brano diper la musica internazionale, sul podio anche Imagine Dragons e Yemi Alade Nuovadedicata ai calibri della musica internazionale. Questo mese diabbiamo scelto come brano migliore quello di RM, superstar dei BTS. Il suo video, diretto dal maestro francese Aube Perrie proietta in una dimensione ultraterrena con corridoi ipnotici. Un messaggio di speranza sull’essere persi ma anche sul sentirsi bene avendo gli amici al proprio fianco. Seconda posizione per gli Image Dragons con “Nice to meet you“. Tratto dall’album “Loom” in uscita il prossimo 28 giugno parla delle manie e della bellezza che si hanno nelle fasi iniziali di una relazioni. Questo brano funk-pop è altra i più trasmessi nelle radio italiane.