Save the Children | 13 milioni di bambini e ragazzi in povertà assoluta

(Di giovedì 30 maggio 2024) In Italia più di 1,3di bambine,e adolescenti vive in condizioni die uno su quattro è a rischio die di esclusione sociale. A essere penalizzate sono le aspirazioni. Il 67,4%, degli adolescenti è convinto che il lavoro del futuro non gli consentirà di uscire dalla, più di un ragazzo su quattro in condizioni di deprivazione materiale afferma che non finirà la scuola e andrà a lavorare (a fronte dell’8.9% dei coetanei). Sono i dati della ricerca Domani (Im)possibili, curata dathee presentata all’Acquario di Roma in occasione dell’apertura di Impossibile 2024, la biennale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La ong nel suo rapporto scrive che in Italia quasi un 15-16enne su dieci (9,4%) – circa 108 mila adolescenti – vive in condizioni di grave deprivazione materiale.