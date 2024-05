Magni contro Villa duello alle urne di Sovico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Continuità o cambiamento, conferma o novità. Una poltrona per due a: quella che vivrà il paese settimana prossima nellesarà una sfida a due, nel classico schema centrodestracentrosinistra, quest’ultimo in versione campo largo che include anche il Movimento 5 Stelle. A darsi battaglia per diventare il prossimo sindaco del centro brianzolo di poco più di 8mila abitanti saranno la prima cittadina uscente Barbarae lo sfidante Corrado. Da una parte la voglia di continuare con il lavoro avviato in questi 5 anni, completando i progetti iniziati e facendo magari partire ciò che era stato rinviato a causa della pandemia da Covid; dall’altra la volontà di cambiare prospettiva al paese, gestendo in modo diverso il territorio e correggendo quelli che, dal punto di vista dell’opposizione, sono stati gli errori compiuti dall’attuale Amministrazione.